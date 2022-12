Samsunspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un golcü oyuncusu Ahmet Sağat, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Ahmet Sağat, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un tüm rakiplerinin karşısına galibiyet için çıktığını belirtti.

Golcü futbolcu, 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçında galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu ifade ederek, "Sonuçta kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Biz şimdi önümüze bakacağız. Yeni Malatyaspor maçının analizini yaptık. Eksik yönlerimizi geliştirerek daha iyi hazırlanacağız. Bodrumspor maçını da kazanmak için oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte son 9 maçımızı kaybetmedik. Kaybetmeyince ister istemez yukarıya tırmanıyorsun. Bu yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz bu bizim hedefimiz." dedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte takım oyununda sistem değişikliğine gidildiğine işaret eden Ahmet Sağat, şöyle devam etti:

"Sistem değişikliğinden sonra, iyi sonuçları da almaya başladık. Bu sistem bize şu an uygun geliyor. Yarın farklı bir sistem de olabilir. Hiç sıkıntı yok. Hocamız bize ne gösteriyorsa bunu elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz. Her futbolcu gibi her maçta ben de gol atmak istiyorum. Hedefim de bu. Tüm şehrin, takımın hedefi zaten şampiyon olmak. Taraftarımızla bir bütünlük sağlarsak, bu hedefimize ulaşacağız."

Ligde az süre almasına rağmen gol ortalamasının yüksek olduğunu dile getiren Ahmet Sağat, gol ve asist istatistiklerini daha yukarıya geçmek için yoğun şekilde çalışacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Samsunspor, 17 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde futbolcular, pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Yunus Emre Çift ve Ali Ülgen takımdan ayrı koşu yaparken sakatlıkları devam eden Muhammet Ali Özbaskıcı, Mücahit Albayrak ve Yusuf Emre Gültekin antrenmana katılmadı.





