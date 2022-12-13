Samsun'da "Okulum Sahne Projesi" ile öğrenciler sahneyle buluşuyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da hayata geçirilen "Okulum Sahne Projesi" ile öğrenciler sanatın birleştirici gücüyle sahne ile tanışıyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsundaki okullarda tiyatro, şiir, müzik dinletisi, resim sergisi gibi sanatsal etkinliklerin festival atmosferi içinde daha geniş izleyici kitlelerine taşınması amacıyla projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, projeyle birlikte okullarda yapılan başarılı sanatsal çalışmaların, il genelinde daha fazla tanınmasının amaçlandığı vurgulandı.

Ağar, "Öğrencilerimizin emeklerinin karşılık bulduğu, değer verilme duygusu kazandıkları sanatsal mecralar oluşturmayı, şehrimizin sahip olduğu bu alandaki potansiyeli kamuoyu nezdinde görünür kılmayı, üst düzey sanatsal yeteneğe sahip öğrencilerimizin kariyerlerinde rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Okulum Sahnede Projemiz, eğitim kurumlarımızın kendi iç dinamikleriyle hazırladıkları etkinlikleri, kamuoyunun ilgi ve beğenisine sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yıl boyunca yapılan karma sergiler, açık hava ve salon konserleri, geleneksel Türk sanatları eserleri, birleştirilmiş müzikal etkinlik çalışmalarının, 2023 Mayıs ayından itibaren İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi'nin Samsun Kurtuluş Yolu'nda gerçekleştireceği senfonik konserle birlikte sunulmaya başlanacağı aktarıldı.

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