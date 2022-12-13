Samsun'da sanayi sitesinin taşınmasıyla 650 dönümlük alan yeşil alana dönüştürülecek

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi'nin 650 dönümlük alanının yeşil alana dönüştürüleceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam ettiği belirtildi.

TOKİ tarafından yapılan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nin tamamlanması ile birlikte şehir içinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin buraya taşınacağı aktarılan açıklamada, iş yerlerinin yıkılarak 650 dönümlük alanın doğal yaşam alanına dönüştürüleceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi alanının Millet Bahçesi ve Doğupark ile bütünleştirileceğini vurguladı.

Karadeniz'in merkezi olan Samsun'un geleceğe yeni bir vizyonla yürüdüğünü ifade eden Demir, şunları kaydetti:



"Şehrimizin alt ve üstyapıdaki kronik sorunlarını tek tek çözüyoruz. Bunlardan birisi de Gülsan Sanayi Sitesi problemiydi. Uzun yıllardır taşınmayı bekleyen sanayi sitesinde mutlu sona yaklaşıyoruz. Sanayi sitesindeki esnafımız yeni sanayi sitesine taşınınca artık Samsun için yeni bir dönem başlayacak. Bu büyük alanı, bölgenin en büyük ve en muhteşem rekreasyon projesiyle ihya edeceğiz. İçinde 252 dönümlük botanik bahçesi, kültür, sosyal ve eğitim alanları yanında Selatin Camii

külliyesiyle burası, Samsun'un kalbi olup herkesin nefes alıp keyifli zaman geçireceği muhteşem bir doğal yaşam alanına dönüşecek."



Taşınma sürecinde hiçbir esnafın mağdur olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Demir, "İnsanlarımızı seviyoruz. Bu nedenle her alanda samimiyetle, gayretle ve özveriyle çalışıyoruz. Tüm kadromuzla birlikte 7/24 sahadayız. Samsun’u geleceğe emin adımlarla taşıma noktasında büyük bir çaba içindeyiz. Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması demek şehrimizin en önemli engellerinden birisinin daha ortadan kalkması, sanayi sektörünün daha kaliteli ve düzenli şekilde kümeleşmesi, çağdaş ve modern şehirleşmenin hızlanması, halkımızın mutlu ve huzurlu olması demektir." ifadelerini kullandı.



Demir, TOKİ tarafından yapılan yeni sanayi sitesinin Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğunu da aktardı.

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