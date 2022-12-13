Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Pide-Pirinç-Balık Festivali'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.



Kılıç, yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen hamsi festivaline bu yıl da yöresel lezzetler olan pirinç ve pideyi eklediklerini söyledi.

Hafta sonu birçok yöresel lezzetin yer alacağı festivalde şef ve uluslararası gurmeleri de misafir edeceklerini belirten Kılıç, "Misafirlerimiz bu festivalde Terme'mizin pide ve pirinci başta olmak üzere tüm yöresel ürünlerimizi tadacaklar. Meşhur yöresel lezzetlerin yanında festivalimizi Doğukan Alsay ve Koliva Grubu'nun muhteşem sahne programları ile taçlandıracağız. Tüm hemşehrilerimizi bu muhteşem festivalde ağırlamaktan onur duyarız." dedi.

- Terme'de 2022 yılı muhtarlar toplantısı yapıldı

Terme ilçesinde, 2022 yılının son muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi Halk Eğitim Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kılıç, "2023 yılının hem ilçemiz hem de ülkemiz için 2022'den daha güzel geçeceğine yürekten inanıyorum. Belediye olarak bu noktada 2023'ü kapsayan çalışmalarımızı şimdiden planladık." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, 82 mahalle muhtarı, kurum müdürleri, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

- Kavak

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atar, mesajında, yerli malı üretimi ve tüketimi yönünde vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Devletin uygulamaya koyduğu projelerle Türkiye'nin çeşitli alanlarda dünyanın ileri ülkeleri arasında yer almasını sağladığını belirten Atar, şunları kaydetti:



"Bu anlamda önceki yıllarda tamamen yurt dışına bağlı olan sanayimiz artık büyük oranla yerli olarak karşılanmaktadır. Bu konuda biz idareciler ve yerel yönetimler tarafından yediden yetmişe vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz. Milli kaynaklarımızı savurganlığa gitmeden kullandığımızda dışarıya bağımlılığımız azalacak ve kazançlarımızın ülkemiz için yatırımlarda kullanmanın yolu açılacaktır. Bu kapsamda, ülkemizin hangi kaynağı olursa olsun gelecek nesillere mamur, müreffeh ve bölgesinde otoriter bir güç bırakmak istiyorsak, kaynakları yerinde israf etmeden kullanmanın önemini hatırlamalıyız. Vatandaşlarımızın mevcut milli kaynakları savurganlığa gitmeden kullanması dışarıya bağımlılığımızı azaltacak ve kazançlarımızı ülkemiz için yatırımlarda kullanmanın yolunu açacaktır. Ülkemizde üretilen ürünlerin satın alınması ile milli gelirimizin, yine ekonomi ile birlikte istihdamın da artacağını unutmamalıyız."

Atar, vatandaşların ve yatırımcıların Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.