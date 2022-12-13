Bafra'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Fatih Güven yönetimindeki 10 AFP 582 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesinde Mehmet Ali Hasan idaresindeki 07 ABR 149 hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Güven, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Bafra Devlet Hastanesinde sevk edildi.

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