Bafra Belediyesinin sıkıştırılmış beton yol çalışması sürüyor

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi sıkıştırılmış beton yol yapımına devam ediyor.

Bafra Belediyesi ekipleri Gökalan Mahallesinde beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, beton yolun avantajlarına dikkat çekerek, "Ağır taşıt trafiğinin sık yaşandığı ilçemizde özellikle dış mahallelerimizde sıkıştırılmış beton yol çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz."dedi.

Bölgede sıkıştırılmış beton yol hizmetini hayata geçiren ilk belediyelerden biri olduklarının vurgulayan Kılıç, "Kendi üretimimiz olan bu sistemle tasarrufun yanında, oldukça uzun sürecek yol konforu da sağlıyoruz. 139 mahallesi ile geniş bir hizmet ağına sahibiz. Kısa süre içerinde ilçemiz genelinde 38 kilometrelik beton yol çalışması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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