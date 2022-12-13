Çarşamba'da "Adını Sen Koy" tiyatro oyunu sahnelenecek

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan "Adını Sen Koy" adlı oyun seyirci ile buluşacak.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde 17 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da sahnelenecek ve tek perdeden oluşan komedi türündeki oyun vatandaşlar tarafından ücretsiz izlenebilecek.

Haydar Kavram'ın yazıp yönettiği oyunun kadrosunda sahnede Kadir Temiz, Furkan Tekin, Mehmet Can Altunışık, Güneş Karabulut, Doğuş Balaban, Simal Okutur ve Seda Türkmen yer alacak.

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