Ayvacık’ta trafik kazası: 2 yaralı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Ayvacık ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şenpınar Mahallesinde N.S. idaresindeki 60 DB 357 plakalı minibüs ile E.Z. kontrolündeki 55 ABU 99 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan minibüs sürücüsü N.S. ile otomobil sürücüsü E.Z. 112 Acil Servis ambulansları tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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