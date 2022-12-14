Kaymakam Atar Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Şekeri bıraktığınız zaman vücudunuzda olan değişimleri görünce, kendi isteğinizle tatlıdan uzak duracaksınız!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy'dan talep ve sorunlar hakkında bilgi alan Atar, daha sonra kursları gezdi.

Atık ve eski kazaklardan sağlanan iplerin yöresel Kavak bezi, Kavak şalı, atkı ve çanta yapımı olarak değerlendirildiği Sıfır Atık Değerlendirme Kursu'nda yapılan incelemelerde bulunan Kaymakam Atar, Kurs Eğitmeni Emsal Yaman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurs eğitmeni Yaman, kursta tekstil fabrikalarından sağlanan atık ipler ile evlerdeki eski kazakların sökümünden elde edilen ipliklerin kullanılarak değerlendirildiğini söyledi.

Kursiyerlerin kursta edindikleri bilgi ve tecrübe ile evlerinde de aynı ürünleri üretebileceklerini belirten Yaman, satıştan elde edecekleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlayabileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.