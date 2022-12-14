Samsunspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile 17 Aralık Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Duran top ve taktik çalışması ile sona eren antrenmanda, 2 ay sonra sakatlığı geçen Moryke Fofana ve Yusuf Emre Gültekin de yer aldı.

Hafif sakatlığı bulunan Yusuf Abdioğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları devam eden Muhammet Ali Özbaskıcı, Berk Taşkın ve Mücahit Albayrak idmana katılmadı.









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