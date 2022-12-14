Samsun'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki çift yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

Zekayi B'nin kullandığı 55 SN 123 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Otogar Kavşağı'nda Ali F. idaresindeki 28 AAJ 128 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Zekayi B. ile yanında bulunan eşi Fatma B. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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