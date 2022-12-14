Samsun'da iriliği artan hamsi 70 liradan alıcı buluyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, 20 gündür tezgahlarda satışa sunulan hamsinin iriliğinin artması, hem satıcı hem de vatandaşları memnun etti.

Karadeniz'de en fazla tercih edilen balıklar arasında ilk sıralarda yer alan hamsi, havaların soğumasıyla vatandaşların daha çok talep görüyor. İriliği de artan hamsi, 70 liradan alıcı buluyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, AA muhabirine, balık satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Beklenen iri hamsinin tezgahları süslemeye başlamasıyla vatandaşların da ilgisinin arttığını dile getiren Kılıç, "Kilosu 70 lira ama süper hamsi. Vatandaşın beklediği hamsi buydu. " dedi.

Yaklaşık bir ay daha hamsinin bol olacağını, daha sonra azalmaya başlamasını beklediklerini anlatan Kılıç, "Karadeniz hamsisi bu, yerli. Hamsiden, palamudun bolluğundan dolayı pek umudumuz yoktu ama havaların soğumasıyla iri hamsi de çıkmaya başladı." diye konuştu.

Nurcan Acar ise hamsinin sofralarının vazgeçilmez balığı olduğunu, fiyatının biraz daha düşmesini beklediklerini kaydetti.

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