Samsun Büyükşehir Belediyesi 60 kar paletli kamyon ile filosunu genişletti

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, 60 kar paletli kamyon ve 4 forklift ile araç filosuna takviye yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 60 damperli kar paletli kamyon ve 4 forklift satın alınarak araç filosunun genişletildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, altyapı hizmetlerinin daha kısa sürede ve daha verimli yapılabilmesi için araç sayısının önemli olduğunu vurguladı.

Göreve geldikleri günden bu yana araç sayısını arttırdıklarına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"17 ilçede yol ve içme suyu sorunlarını çözmek için 7/24 mesai yapan belediyemiz çalışmalarını sürdürürken, yüksek maliyet gerekçesiyle iş makinesi kiralama yerine satın alma yoluna gidiyor. Büyükşehir Belediyesi yıl biterken 60 damperli kar paletli kamyon ve 4 forklift satın alarak araç filosuna güç kattı. Böylelikle maliyeti azaltıp verimliliği artırıyoruz. 60 kar paletli kamyondan teslim aldığımız 10'u çalışmaya başladı. 50'si de kısa sürede teslim edilecek. Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de en güzel hizmeti en ekonomik şekilde halkımıza ulaştırmanın gayreti içindeyiz."





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