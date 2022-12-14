Samsun'da minik öğrenciler yerli malı için okul koridorunda tezgah açtı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında okul koridorunda oluşturulan pazar tezgahında meyve sebze sattı.

Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulunda Yerli Malı Haftası dolayısıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okul koridorunda oluşturulan pazar tezgahının başında satış yapan minik öğrencilerin böylece hayatı öğrenmeleri, paylaşımı ve yerli malının önemini öğrenmeleri amaçlandı. Minik öğrenciler, pazarda meyve sebze ile kuru gıdalar sattı.

Okuldaki öğretmenlerle diğer öğrenciler, satış yapan öğrencilerden parasını ödeyerek meyve satın aldı.

Bir masa üzerinde yaklaşık iki metrelik Türkiye haritasında ise bölgelerde öne çıkan ürünler tanıtıldı.

Oluşturulan nostalji köşesinde de eskiden kullanılan eşyalar sergilendi, öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı eşyalar tanıtıldı.

Okul Müdürü Muhammed Civil, AA muhabirine, etkinlikle çocuklara yerli malının önemini anlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Pazar ortamı oluşturmak istedik ki çocuklar doğal ortama adapte olsun. Günlük hayatta bir meyve nasıl satılır, fiyatı nedir, nasıl tartılır, bunlar hayatın gerçekleri." dedi.

Civil, etkinliği sonraki yıllarda da devam ettirmeyi istediklerini kaydetti.

Küçük öğrenciler ise etkinlikten keyif aldıklarını ifade etti.





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