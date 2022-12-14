SAMDOB "Opera Turu" ile çocuklara operayı sevdirmeyi amaçlıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında öğrencilere "Opera Turu" düzenleniyor.

Türkiye'nin altıncı devlet opera ve balesi olan SAMDOB, sahneye koyduğu eserlerle sanatseverlerin beğenisini kazanırken, hazırladığı proje ile de çocuklara operayı sevdirmeyi amaçlıyor.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği "Opera Turu" projesi kapsamında her ay il merkezi veya ilçelerdeki bir okulun öğrencileri, SAMDOB'u ziyaret ediyor.

Opera binasını gezen öğrencilere sanatçıların gösterilere nasıl hazırlandığı, dekor ve kostümlerin nasıl yapıldığı atölyelerde uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilere eşlik eden SAMDOB sanatçıları, hem soruları yanıtlıyor hem de opera ve bale hakkında bilgi veriyor.

Proje kapsamında SAMDOB'a gelen Canik Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesi öğrencileri, opera ve bale sanatçıları ile tanıştı, ardından sahne dekorları, kostüm, kundura, peruka, terzi atölyeleri ile orkestranın çalışmalarını inceledi.

Opera ve balede görevli Ozan Türkoğlu ve Burak Ölmez, proje kapsamında öğrencileri davet ederek sanat çalışmalarının içinde olmalarını, operayı tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Tura katılan öğrenciler ise ilk kez opera ve bale sanatçıları ile bir araya gelerek merak ettiklerini öğrenme ve tanıma fırsatı bulduklarını anlattı.





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