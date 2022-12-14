Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgür Türe idaresindeki 55 NG 257 plakalı hafif ticari araç, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda Naim Temizel'in kullandığı 55 NF 875 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Temizel, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.