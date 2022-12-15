Samsun'da kara yoluna inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kara yoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezinden dün akşam saatlerinde Alan Mahallesi'ndeki evine gitmek için aracıyla yola çıkan Celal Şirin, Düzköy Mahallesi'ndeki yolda domuz sürüsüyle karşılaştı.

Şirin, korna çalarak domuz sürüsünü yoldan uzaklaştırmaya çalıştı.



Bir kaç kez korna çalarak domuz sürüsünü uzaklaştırabilen Şirin, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



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