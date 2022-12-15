Jandarmanın "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Samsun'da öğrencilerle buluştu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil eğitim tırıyla öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda jandarma ekipleri tarafından teorik eğitim verilen öğrencilere, "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarması Timleri tarafından, trafik güvenliği konusunda mevcut farkındalığın artırılması amacıyla verilen ve iki gün süren eğitimlerden 20 okuldan yaklaşık bin öğrenci ile 600 vatandaş yararlandı.

Jandarma ekipleri öğrencilere, Jandarma Çocuk Dergisi ve Boyama Kitabı vatandaşlara ise el broşürü ve çeşitli materyaller dağıttı.













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