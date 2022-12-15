Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.E.M. ile M.K.I.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.I.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı.



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