Sahte içkinin tuvalet ve merdivenin altında üretilmesi polisin kamerasına yansıdı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonlar sırasında polislerce kayda alınan ve sahte içkinin tuvalet ile merdivenin altında üretildiğini gösteren görüntülere ulaşıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki üretiminin önüne geçilmesi ve bunlara el konulması amacıyla 15 Eylül'de "Zincir" ve 14 Aralık'ta "Zincir 2" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Bazı adreslerde arama yapan ekipler 107 litre el yapımı, 754 şişe de gümrük kaçağı içki, 63,5 litre etil alkol, 510 içki şişesi etiketi, 377 sahte bandrol, 10 alkol kiti, içki üretiminde kullanılan 4 aparat, 80 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonlar sırasında polisin kameralarına yansıyan görüntülerde, sahte içkilerin çeşitli düzeneklerle bir evin tuvaletinin yanı sıra bir dubleks evin merdiveninin altında üretmesi ve kullanılmış içki şişelerinin sahte bandrolle yeniden doldurulması yer aldı.



Bir apartmanın teras katında oluşturulan serada ise Hint keneviri yetiştirilmesi ve sahte içki üretiminin yapılması da görüntülere yansıdı.



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