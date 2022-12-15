Milli judocu Ahmet Çuhadar'ın en büyük hedefi olimpiyat madalyası

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SAMSUN (AA) - Milli judocu Ahmet Çuhadar'ın en büyük hedefi, olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından 21 yaşındaki Ahmet Çuhadar, Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda pek çok madalya kazanan milli judocunun en büyük hedefi ise olimpiyat madalyasına ulaşmak.

Ahmet Çuhadar, AA muhabirine, çok hareketli bir çocuk olması nedeniyle ailesinin kendisini spora yönlendirdiğini söyledi.

Ankara'da ailesiyle 12 yıl önce bir spor kulübüne gidip futbol branşına yazılmak istediğini anlatan Ahmet, "Bize futbol kadrosunun dolu olduğunu, judoda ise kontenjan bulunduğunu söylediler ama biz judonun ne olduğunu bilmiyorduk. Bizi judoya yönlendirdiler. Böylece judoya başladım." diye konuştu.

Bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında birinciliklerinin yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da 2 şampiyonluğunun bulunduğuna işaret eden milli judocu, "Sekiz yıldır olimpiyat hazırlık merkezinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Dört yıldır da milli sporcuyum. Hedefim 2028 Olimpiyatları'na katılmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.



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