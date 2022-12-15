Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine muhtarlar arasından üye seçimi yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya SYDV Müdürü Recep Güney ve çalışanları ile muhtarlar katıldı.

Konuşmanın ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan başkanlığında, Merkez Soğuksu Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Kısa ve Büyükçukur Köyü Muhtarı Cemil Kaya'nın üyeliğinde divan heyeti oluşturuldu.



Ardından SYDV Mütevelli Heyetine muhtarlar arasından iki üyenin belirlenmesine geçildi. Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Ahyan Kara ve Ortaköy Mahallesi Muhtarı Hayrettin Erçin'den başka aday olmaması nedeniyle her ikisi de SYDV üyeliğine getirildi.





- Kavak'ta tiritlik kazlar satışa sunuldu

Kavak ilçesinde tirit sezonunun başlamasıyla kazlar pazarda yerini aldı.

Kaz etinden yapılan tirit, özellikle Asarcık, Havza, Ladik Kavak ve Vezirköprü ilçelerinin vazgeçilmez yöresel yemekleri arasında bulunuyor.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, AA muhabirine, Sebze Pazarı ve Astronot Parkı kenarında temizlenmiş tiritlik kazların satılmaya başlandığını belirterek, "Kaz fiyatları 120-130 liradan başlıyor, ağırlığına göre 700 liraya kadar çıkabiliyor. Halk arasında yoz kaz olarak bilinen canlı kazlar da birkaç hafta içinde pazara getirilecek. İlçede tirit sezonunda yaklaşık 4 bin kaz kullanılıyor. Kaz satışları, 1 Mart'ta sona eriyor." dedi.





- Kavak Müftülüğü Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı

Kavak İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Yakup Belen başkanlığında Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen toplantıya Müftülük Şube Müdürü Halil Ede, mahalle ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı.

İmam hatip Alper Aksu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 2022 yılında yapılan çalışma ve hizmetlerin değerlendirmesi yapıldı.

Belen, toplantı ile din hizmetlerinin daha verimli ve etkin şekilde halka götürülmesini amaçladıklarını söyledi.

Toplantı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ile duyurular hakkında bilgilendirilme yapılmasının ardından sona erdi.





- Sahipli hayvanların mikroçiple kayıt altına alınması çalışmaları sürüyor

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) kapsamında 432 kedi ile köpeğe mikroçip takılarak kayıt altına alındığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, yaptığı açıklamada, kedi ve köpek gibi sahipli hayvanların takibinin sağlanacağı PETVET'e geçiş için son tarihin 31 Aralık olduğunu hatırlattı.

Uygulama kapsamında evinde kedi köpek besleyenlerin hayvanlarını kayıt altına aldırmaları gerektiğini vurgulayan Özdal, "Veteriner çalışanlarımız sahada çalışmalarını sürdürmekte. Bu tarihe kadar sahipli hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlar hakkında 1634 lira idari para cezası uygulanacaktır. Yaptığımız bu çalışma ile hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri sisteme kayıt edilmiş oluyor." diye konuştu.





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