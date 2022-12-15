SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Samsun Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen, "İmam Hatip Okulları Yönetici Buluşmaları Programı" Samsun'da başladı.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, "Gençliğin Anlam Arayışı ve İslam" konulu konferans verdi.

İnsanı yetiştiren muallimlik mesleğinin sıradan bir meslek değil, peygamberlik sanatı olduğunu vurgulayan Görmez, tarih boyunca devletlerin ve milletlerin kurduğu müesseseler bulunduğunu söyledi.

İmam hatip liselerinde milletin alın teri, duası, gözyaşı, aşk ve sevdasının bulunduğuna işaret eden Görmez, "Bu müesseseleri millet kurmuştur, devlet de zaman zaman kapatmak istemiştir. Millet kurmuştur, devlet kapatmıştır. Eğer millet nezdindeki ruhunu kaybederse ve millet kapatırsa, artık bir daha devlet açamaz." dedi.

İmam hatip liselerinin binalarının güzelleştiğini, imkanlarının da genişlediğine dikkati çeken Görmez, şöyle konuştu:

"İmkanlar arttıkça eğer ruhu zayıflarsa, biz o ilahi nimet olan muallimlik ve baş muallimlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmiş olmayız. O ruh sadece resmi havayla inşa edilemez. O gönülleri, kalpleri birleştirerek öğretmenler odasındaki birlikteliği güçlendirmeliyiz. Kafa kafaya, gönül gönüle vererek birlikte o ruhu inşa etmeliyiz, o ruhun zedelenmesine izin vermemeliyiz. Karamsarlığa izin vermeyelim. Muallimin bir görevi de umut muallimi olmalıdır. Karamsar tablolar çizerek, umutsuz konuşmalarla vakit geçirmeye zamanımız yok. O, bizim suçumuzun itirafıdır. Onun yerine hep birlikte yeniden o umudu yeşertmek, bu millete büyük şeyler kazandıran o ruhu ayakta tutmak için büyük çaba içinde olmamız gerekiyor."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da Samsun'da başlayan ve iki gün sürecek programın okul müdürü ve idarecilere önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise her konuda eğitime destek olacaklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de programın sırasıyla Amasya, Sinop ve Tokat'ta da düzenleneceği kaydetti.





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