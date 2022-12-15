Çarşamba Tekstilkent'te kurulacak fabrika için imzalar atıldı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekstilkent'te kurulması planlanan çorap fabrikası için firma yetkilileriyle protokolü imzaladı.

Doğan, 94 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Tekstilkent projesinde 15 bin metrekarelik alan üzerinde çorap fabrikası yapacak firma yetkilileriyle protokolü imzaladı.



Doğan, Tekstilkent'te 8 parselin tahsis ve satışının gerçekleştirildiğini belirtti.



İlk sözleşmenin 15 bin metrekarelik alanda çorap imalat fabrikası kuracak firma ile imzalandığını anlatan Doğan, "Firma sahiplerimiz Fatih Can Aslanbayrak, Abdulkerim Pala, Ferhat Pala ve Cihat Kaya'ya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Katkılarından dolayı Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ayhan Sonkaya'ya teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.



Tekstilkent projesi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:



"İkinci etap satışlarımızı da yakında gerçekleştireceğiz. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz ve Çarşamba Tekstilkent projemiz ile ilçemizde üretim, istihdam ve kalkınmaya büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalar yükselmeye devam ediyor, işe alımlar da başlamış durumda. İnşallah Çarşamba'mızı göç alır hale getireceğiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle bu hususta çalışmaya devam ediyoruz. Çarşamba'mız için en güzelini yapma gayesindeyiz. Hem yatırımcı firmamıza hem Çarşamba'mıza hem de Çarşambamızda istihdam bekleyen hemşehrilerimize hayırlı olsun."







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