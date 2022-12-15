Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kavakpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Semra Demir'in kullandığı 55 ADL 785 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan U.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobilin çocuğa çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.











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