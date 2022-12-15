SAMDOB, "Rigoletto" operası prömiyer hazırlıklarını sürdürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 17 Aralık'ta ilk kez sahneleyeceği "Rigoletto" operasının hazırlıklarına devam ediyor.

Victor Hugo'nun "Kral Eğleniyor" adlı oyunundan Francesco Maria Piave tarafından uyarlanan, librettosu ve Verdi'nin notalarıyla tanınan opera, sarayın kambur soytarısı Rigoletto'nun, sarayın karmaşık ortamından korumaya çalıştığı kızı Gilda'nın yaşadığı trajik aşk hikayesini konu ediniyor.

SAMDOB başrejisörü Cenk Bıyık'ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas ve Mürsel Yavuz, koreografisini Berk Can Ceylan üstlenirken, dekor Hakkı Kandır, kostümler Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Operada Raushan Baigulakova ve Paolo Villa koro şefleri, Seçil Küçükçelebi ise başkemancı olarak yer alıyor.

"Rigoletto" operası, 17 Aralık Cumartesi saat 20.00'de iki perde olarak İtalyanca seslendirilecek ve Türkçe üst yazıyla seyirciyle buluşacak.

Eserin hazırlıkları, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

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