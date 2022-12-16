Çarşamba'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Tayfun S. idaresindeki 60 ES 818 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı'nda Oğuzcan K'nin kullandığı 55 AGP 090 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan Tayfun S, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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