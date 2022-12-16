Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nevzat Açıkgöz idaresindeki 06 BRH 673 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı'nda, Orhan Osman Demir'in kullandığı 55 AFT 515 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Nevzat Açıkgöz ile aracındaki Özcan Açıkgöz yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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