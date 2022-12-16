Tarım ve Orman Müdürü Sağlam'dan besicilere yanıkara hastalığı uyarısı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, hayvanlarda görülebilen yanıkara hastalığının gram pozitif bakterilerin oluşturduğu akut seyirli bir hastalık olduğunu bildirdi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, yanıkara hastalığının hayvanda boyun, omuz, kalça gibi adalelerin fazla olduğu bölgede sıcak, ağrılı ve gazlı ödemlerle kendini belli ettiğini söyledi.



Hastalığın topraktaki etkenlerin karıştığı yem ve sularla bulaşık meralarla, açık yaralarla ve sindirim yoluyla bulaştığını anlatan Sağlam, "Yanıkaraya yakalanan hayvanın başlangıçta beden ısısında artış gözlenir ancak vücuttaki kas şişliklerinin çıktığı dönemde beden sıcaklığı normal ya da normalin altındadır. Geviş getirme durur, topallama, iştahsızlık, bitkinlik, depresyon, diş gıcırdatması ve ağız şapırdatması, solunum güçlüğü, kalp yetmezliği, sinirsel semptomlar gibi belirtiler görülür. Bir iki gün içinde sırt, omuz, boyun ve göğsün yan tarafında deri altı şişlikler görülmeye başlar. Şişlikler giderek büyür ve birbirleriyle birleşir. Bu dönemde en önemli olan belirti, şişliklere bastırıldığında duyulan çıtırtı sesidir. Ölüm oranı ise yüzde 98'dir." ifadelerini kullandı.

Hayvanları yanıkara hastalığından korumak için en etkin uygulamanın koruyucu aşı olduğunu vurgulayan Sağlam, "Aşı, dört aylıktan itibaren her yaştaki gebe hayvanlar dahil sağlıklı sığırlara tatbik edilir. Hayvanlar tercihen meraya çıkmadan kısa zaman önce aşılanmalıdır. Hayvanlar her türlü yaralanmadan korunmalı ve yaralar tedavi edilmelidir." dedi.

Sağlam, yanıkara teşhisi konulan hayvanların etinin imha edilmesi gerektiğini kaydetti.







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