Şişeler hediyelik eşyaya, eski giysiler şal ve çantaya dönüşüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Kavak Halk Eğitim Merkezinde (HEM) atık şişelerle kullanılmayan giysiler yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Kavak HEM'de açılan kurslarda atık şişe ve kutulardan süs ve hediyelik eşyalar, eski ve giyilmeyen kazak ve hırkalar ile fabrikalardan toplanan atık ipliklerinden şal ve çanta yapılıyor.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, açtıkları kurslarla geri dönüşüm ve atık malzemelerle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Boş bir şişeyi değerlendirip tuzluk, atık bir perdeden çanta, elbise yaptıklarını belirten Ersoy, "Atık iplerden kilim parçaları ve eşyalar yapıyoruz. Böylece hem aile bütçesine katkı sunmuş hem de eşyaları değerlendirmiş oluyoruz. Bu yıl hiç bütçe alımı yapmadık. Tamamen atık üzerine çalışıyoruz." dedi.

Kurs eğitmeni Emsal Yaman da kursiyerlerle geri dönüşüm üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Buradaki tekstil fabrikalarının artan ipliklerini değerlendiriyoruz. Aynı zamanda evimizdeki eski kazakları, annelerimiz, anneannelerimizin kullandıkları kilimleri çanta, şal yapmaya çalışıyoruz. Bunları değerlendirerek kursiyerlerimiz hem ailesine katkı yapıyor hem de kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.









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