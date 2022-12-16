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Samsunspor yarın Bodrumspor'a konuk olacak

AA

Samsunspor yarın Bodrumspor'a konuk olacak

SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde 7 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0, Tuzlaspor'u 2-1 ve Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederken, Dyorex Boluspor ile 2-2, Ankara Keçiörengücü ve Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı, 15 puan topladı.

Samsun ekibi, Bodrumspor'u mağlup ederek hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Mucahit Albayrak, Berk Taşkın, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift ve Muhammet Ali Özbaskıcı ile kadro dışı bırakılan Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas, Bodrumspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Yaklaşık 2 aydır sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamayan ve iyileşen Yusuf Emre Gültekin ile Moryke Fofana ise maç kafilesine dahil edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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