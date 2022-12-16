Kavak'ta kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Kavak'ta, kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kavak Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Orhan Şanlı, ziraat yüksek mühendisi Törehan Barış Çıvgın, ziraat mühendisleri Bahadır Sağlam ve Selçuk Turkman ile vatandaşlar katıldı.

Taş'ın açılış konuşmasının ardından Şanlı, vericek hibelerle ilgili bilgi aktardı.



Kırsal kalkınma yatırımları ve makine ekipman destekleme müracaatlarının 9 Aralık'ta başladığını belirten Şanlı, "Hibeye esas proje tutarı üst limitleri KDV hariç yeni tesis niteliğindeki başvurular için 7 milyon liraya, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için 5 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için de 4 milyon liraya çıkarıldı. Son başvuru tarihi, 10 Şubat 2023 olacak ve ve başvurular internet üzerinden yapılacak." dedi.









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