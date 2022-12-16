Samsun'da özel çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, lösemili, down sendromlu ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği gerçekleştirdi.

Atakum'daki Green Golf ve Tenis Kulübü'nde düzenlenen şenlikte kadınlar, ev ve iş yerlerinde ürettikleri ürünlerin hem tanıtımını hem de satışını yaptı.

Buradan elde edilecek gelirin bir kısmının lösemili, down sendromlu ve engelli çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlanacağı bildirildi.

Dernek başkanı Burcu Keskin, şenliğin açılışında, 3 yıldır düzenledikleri şenlikle hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde yatan çocuklara, down sendromluların ailelerine, engellilere destek olduklarını söyledi.

Köy okullarındaki çocukların kışlık giyecek ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Keskin, "Yeni yıl öncesinde insanlar, yakınlarına hediye almak veya evinin ihtiyacını karşılamak için alışveriş yaparken, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza da destek oluyor. Bu etkinlik, kadın girişimcilerin ürettikleri ürünleri tanıtmasını ve bunu geniş kitlelere ulaştırmalarını da sağlıyor." dedi.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Arzu Uslu da şenliğin evinde ya da iş yerinde üretim yapan kadınların ürününü tanıtması adına şans olduğunu dile getirerek, elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yardım yapılmasının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.





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