Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, KOBİ Gelişim Destek Programı'nı değerlendirdi

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SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, imalatçı KOBİ'lere KOSGEB tarafından 2 milyon liraya kadar destek verileceğini bildirdi.

Murzioğlu, KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları ile ilgili açıklamada bulundu.

KOBİ Gelişim Destek Programı'nın yeniden açıldığını belirten Murzioğlu, "KOSGEB, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ'lere yönelik 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' başlıklı çağrıların hem kapsamını genişletti hem de destek üst limitlerini artırdı. Yeni çağrıya dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyon liraya çıkartıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1,5 milyon lira olarak belirlendi. Çağrılar kapsamında sağlanan geri ödemesiz destek personel, geri ödemeli destekler ise makine teçhizat ve hizmet alımı giderlerini kapsıyor." dedi.

Murzioğlu, imalatçı KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini odağına alan KOSGEB'in işletmelerin rekabetçiliğinin ve verimliliğinin artırılmasına da önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yeniden kurgulandı. Destek programı kapsamında 2022 yılı proje teklif çağrılarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak çıkıldı. Çıkılan çağrıların ilk ayağı, akıllı dijital teknolojileri yerli imkanlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’lere yönelik tasarlandı. Bu başlıkta imalat sanayinde, 'Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi', 'Nesnelerin İnterneti', 'Endüstriyel Robot Teknolojileri ve Akıllı Sensör Teknolojileri' alanlarında KOBİ’lerin projeleri değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, 'Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri', 'Siber Güvenlik', Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri', Artırılmış Gerçeklik-Sanal Gerçeklik Teknolojileri' alanlarındaki projelere de destek verilecek."

Teknoloji geliştiren KOBİ'lerin 900 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 100 bin lirası da geri ödemeli olmak üzere destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabileceğine işaret eden Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ'ler de 400 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon 600 bin lirası geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek. Çağrının diğer ayağında imalatçı KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin arttırılmasının hedeflenmektedir. İmalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrıda, makine teçhizatın yanı sıra personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek kapsamında olacak. İşletmeler, toplam 1,5 milyon liraya kadar destekten faydalanabilecek."





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