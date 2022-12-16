Bafra'da ortak akıl buluşmaları devam ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ortak akıl buluşmaları kapsamında dolmuş hatları şoförleri ile bir araya geldi.

Kılıç, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, dolmuş şoförlerine ilçede gerçekleştirilen çalışmaların yanında kısa, orta ve uzun vadedeki projeleri anlatarak, istek ve önerileri dinledi.

Halis niyet, sınırı olmayan gayretle şehre hizmet etmeye devam ettiklerini anlatan Kılıç, "Ortak akıl buluşmalarımız kapsamında dolmuş şoförü esnafımızla ulaşımda daha konforlu şehir oluşturmak noktasında fikir alış verişinde bulunduk. Davetimize icabet ederek düşüncelerini, tavsiyelerini ve eleştirilerini bizlerle paylaşan tüm dolmuş hattı esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.