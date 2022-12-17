Terme'de Tarım Kredi Kooperatif Mini Market açıldı

SAMSUN (AA) - Terme'de Tarım Kredi Kooperatif Mini Market şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, açılışta yaptığı konuşmada, ilçede üçüncü şubelerini açtıklarını söyledi.



Tarım Kredi Kooperatifinin 17 bölge birliği, 1615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 19 iştirakiyle çiftçinin hizmetinde bir kooperatif yapılanması olduğunu anlatan Cebeci, "Dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getiriyor." ifadesini kullandı.



Tarım Kredi Kooperatifi Terme Müdürü Necip Ayhan Yetgin ise hazırlanan stratejik plan doğrultusunda çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini dile getirerek, "Bugün 1400'ün üzerinde mağaza ile milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. 77 il ve 428 ilçede kaliteli ve güvenilir gıdaları halkımızle buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 81 ilde halkımıza hizmet edebilmek için var güzümüzle çalışıyoruz. Çiftçilerden alınan doğal ürünleri, üretim reçetelerini hazırladıktan sonra kendi fabrikaları ve iş ortaklarının fabrikalarında üreterek kaliteli ve güvenilir gıda olarak Tarım Kredi güvencesiyle tüketicilerle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Şube açılışına Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Müdür Yardımcısı Harun Murat Çakın, Bölge Birliği Denetim kurulu üyesi İzzet Bodur, Fatsa Müdürü Süleyman Okuyucu, Evci Kooperatif Müdürü Salih Kalemen, Kozluk Müdürü Aziz Kunduz, Terme Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Buzdan, Kozluk Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kılıç, Kocaman Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Savaş, Evci Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Habip Kılıç ile vatandaşlar katıldı.





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