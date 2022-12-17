Terme'de Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa Projesi protokolü imzalandı

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SAMSUN (AA) - Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Terme Tarım Kredi Kooperatifi iş birliğinde imzalanan protokol ile şehit yakınları ve gazilerin bir yıl boyunca fındık bahçelerinde bakımını yapılacak.

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım Kredi Kooperatifi iş birliğinde şehit yakınları ve gazi ailelerinin fındık bahçelerinin bir yıl boyunca bakımının yapılması amacıyla Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa Projesi uygulamaya konuldu.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıkları coğrafyanın vatan haline dönüşmesinin, şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri mücadele ile gerçekleştiğini söyledi.



Şehit ve gazilere ne kadar minnet ve şükran duysalar da az olacağını vurgulayan Demir, "Hamdolsun ki aziz milletimiz, tarihi boyunca vatanı uğrunda şehit ve gazi olmayı her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Cennet vatanımız, bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Ülkesi, bayrağı, milleti, devleti için gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize en kıymetli emanetler olduğu inancıyla devletimizin her daim yanlarında olduğunu bilmelerini isteriz. Bu amaçla kendi payımıza düşeni yaparak şehit yakınları ve gazilerimizin fındık bahçelerinin bir yıllık bakımını üstleneceğiz." dedi.

Proje koordinatörü ve ziraat mühendisi Gökhan Ayar ise belirlenen fındık bahçelerinde budama, ilaçlama, gübreleme ve toprak işleme gibi uygulamaların teknik personelleri tarafından gerçekleştirileceğini dile getirerek, çeşitli nedenlerle bakımsız kalmış fındık bahçelerini tekrar ekonomiye kazandırarak hem şehit yakınları ve gazilerin gelirini artırmayı hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Protokol imza törenine Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölge Grup Müdürü Celalettin İnan, Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Bölge Müdür Yardımcısı Harun Murat Çakın, Karadeniz Marketler Bölge Müdürü Elif Bayraktar, İlçe Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Fikret Özbek ile Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy katıldı.





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