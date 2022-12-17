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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavak OSB Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AA

Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kavak OSB Değerlendirme Toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında Kavak OSB Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen 2022 yılı çalışma ve hizmet değerlendirmesi toplantısında, organize sanayi bölgesindeki çalışmalar ile gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Toplantının ardından fabrikalar gezilerek, talep ve sorunlar hakkında bilgi alındı.

Kavak OSB'de faaliyet halinde 35, yapım aşamasında 7, proje aşamasında da 3 fabrika bulunduğu öğrenildi.

Toplantıya Kaymakam Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak OSB Müdürü Mesut Aydoğdu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altınsoy ve Yatırım İzleme Müdürü Fatih Ercan katıldı.

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