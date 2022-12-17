Havza Küçük ve Minikler Satranç Turnuvası sona erdi

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SAMSUN (AA) - Havza'da düzenlenen Satranç Küçükler ve Yıldızlar İlçe Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu ile İl Satranç Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen turnuva, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunda gerçekleştirildi.



48 sporcunun katılımıyla iki gün süren turnuvada Kaymakam Cengiz Nayman, final maçları öncesi finalistlerle gösteri maçı yaptı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Erhan tarafından verildi.

Nayman, tüm katılımcıları tebrik ederek, "Havza'da akademik eğitimin yanında sportif başarının da yakalanması için çaba göstermekteyiz. Bunun neticelerini de öğrencilerimizin almış olduğu başarılarla görüyoruz. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Özdemir de katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





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