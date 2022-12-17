Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Aralarında çıkan tartışma sonucu M.Ç'yi bıçakla yaralayan F.E, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bafra ilçesinde dün, Çilhane Mahallesi'nde F.E. tarafından bıçakla yaralanan M.Ç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmıştı.





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