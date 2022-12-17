Salıpazarı Ziraat Odasında delege seçimi yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı için odaya kayıtlı çiftçilerin oy kullandığı delege seçimi gerçekleştirildi.
Seçimde delege seçilen üyeler, şubat ayı içerisinde yapılması planlanan Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde sandık başına gidecek.
Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, AA muhabirine, 44 mahalledeki delege seçimini tamamladıklarını söyledi.
Demokratik bir ortamda geçen seçimde oy kullanmaya gelen tüm çiftçilere teşekkür eden Ersoy, "Seçimlerin huzurlu ve sorunsuz geçmesinde katkıları olan tüm aday arkadaşlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kazanan Salıpazarı ve çiftçilerimiz olmuştur." dedi.