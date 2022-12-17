Salıpazarı Ziraat Odasında delege seçimi yapıldı

Meteoroloji açıkladı! Bir bölge için kritik uyarı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı için odaya kayıtlı çiftçilerin oy kullandığı delege seçimi gerçekleştirildi.



Seçimde delege seçilen üyeler, şubat ayı içerisinde yapılması planlanan Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde sandık başına gidecek.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, AA muhabirine, 44 mahalledeki delege seçimini tamamladıklarını söyledi.



Demokratik bir ortamda geçen seçimde oy kullanmaya gelen tüm çiftçilere teşekkür eden Ersoy, "Seçimlerin huzurlu ve sorunsuz geçmesinde katkıları olan tüm aday arkadaşlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kazanan Salıpazarı ve çiftçilerimiz olmuştur." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.