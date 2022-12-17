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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun 4. Genç Türkiye Forumu Samsun'da yapıldı

AA

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun 4. Genç Türkiye Forumu Samsun'da yapıldı

SAMSUN (AA) - Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun projesi kapsamında düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının 4'üncüsü Samsun'da gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda "Gençlerin Yükseköğretim Algısı" adıyla Karadeniz Bölgesi'nin 18 ilinden gelen 300'ü aşkın gencin katılımıyla yapıldı.

Hüseyin Taha Karagöz moderatörlüğünde düzenlenen müzakere oturumuna, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan konuk oldu.

Özvar, etkinlik öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten fevkalade memnun olduğunu söyledi.

Öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Özvar, "Gençlerin yükseköğretime bakışı, algısı, bulundukları bölüme ilişkin düşüncüleri ve değerlendirmeleri bizler açısından fevkalade önemli. Zira öğrencilerimizin beklentileri, bizlerin yükseköğretime dair gerçekleştirebileceğimiz politikalar için en önemli girdilerden bir tanesidir. Bu vesile ile inşallah Genç Türkiye Forumu'nda öğrencilerimizin soracağı soruları, merak ettikleri meseleleri mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışacağız." dedi.

Üniversitelerde teorik ve uygulamalı eğitimi birlikte düşünmek gerektiğini belirten Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece teorik eğitim, sadece uygulama, aslına bakarsanız tek kanatlı olmak gibidir. Her ikisini birlikte götürebilirseniz çift kanatlı birey olabiliriz. Bu bakımdan Yükseköğretim Kurulunda ele aldığımız konulardan bir tanesi de bilhassa uygulamaya dönük programların imkanlarını biraz daha geliştirebilmek. Kapasiteyi biraz daha artırmak istiyoruz. Bu bakımdan 3+1 ve 7+1 uygulamalarını üniversitelerimizde hayata geçirdik. Artık kısa süreli staj değil, iş yeri eğitimi adını verdiğimiz daha uzun süreli öğrencilerimizi uygulamaya, sanayiye, iş dünyasına sevk etme gayreti içerisindeyiz. Bunun çok önemli sonuçlarını aldığımızı ifade edelim."

Burslarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olduğunu hatırlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız da gerekli çalışmaları tamamladı. Öğrencilerimizin bursları güncellenmiş oldu. Öğrencilerimizin güncellenmiş burs miktarından dolayı da fevkalade memnuniyet içerisinde olduklarını anlıyoruz. Bu bakımdan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler açısından da sevindirici gelişme olduğunu söyleyebilirim. Üniversite öğrencilerimizin geleceğe ilişkin pozitif gelişim içerisinde olmaları, Türkiye'nin istikbali açısından belki de en önemli konulardan, en önemli gelişmelerden bir tanesidir."

- Gençlere yönelik anket çalışması yapıldı

Erdoğan da üniversite öğrencileriyle yükseköğretim konusunu konuşacaklarını aktardı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu toplantısı öncesinde gençlerle anket yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Ankette gençlere üniversite tecrübeleriyle ilgili, üniversiteye giriş, üniversiteye çıkışa yönelik sorular soruldu. O verileri de değerlendirerek bugün gençler gün boyunca konuştular belli başlıklar çerçevesinde. Şimdi onun sonuçlarını ve sorularını burada göreceğiz. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yükseköğretimin ülkelerin gelişmesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çünkü gençlerin gelişmesinde, eğitiminde, mesleğe hazırlanmasında çok kritik bir dönem. Dolayısıyla burada gençlerin kafalarına takılan şeyleri özellikle YÖK Başkanımız cevaplama imkanı bulacak. Ondan sonra ümit ediyorum ki bugünün raporunu da YÖK Başkanımız ilgili bakanlara ileterek yükseköğretimde gençlerin gördükleri noktaları da paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun gençlerle yaptığı anket sonuçlarına da değinerek şunları söyledi:

"Gençlerin üniversitelerle ilgili memnuniyetleri daha yüksek gibi gözüküyor. Anketteki 'Üniversitenizi iyi buluyor musunuz? Üniversitenizi zor buluyor musunuz? Başka üniversitelere göre nasıl buluyorsunuz? İmkanınız olsa aynı üniversiteyi mi seçerdiniz?' türündeki sorularda yüzde 60-70 gibi bir memnuniyet var. Ama tabii ki üniversite hayatı boyunca maddi imkansızlıklardan dolayı sıkıntılardan bahsediliyor. Konaklamayla ilgili bir sıkıntı olduğu üçte bir civarında konuşulabilir. Bir de kariyerle ilgili, 'Üniversite sonrasında ne olacağım' ile ilgili kaygıları görüyoruz. Üniversite içerisindeki donatılarla ilgili şikayetleri de görüyoruz. Samimi kanaatimi söyleyecek olursam, bazı meselelerde mutlak tatmini asla beceremezsiniz. Mesela yeme içme böyledir. Yeme içme yapan kurumun her müşterisini yüzde 100 memnun etmesi mümkün değildir. Çünkü bazen işin içine zevkler de katılır. Dolayısıyla mesela konaklama olarak, hatta üniversite döneminde yediği yemekler olarak gençlerin beklentileri her zaman daha yüksek olabilir. Mesela kızlar daha az yağlı ister, daha az et ister, erkekler daha çok yağlı ister, daha çok et ister. Bu bile karşılaşabilecek meseleler ama bunların daha iyi olmasına yönelik gayretin olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönemlere göre daha iyi imkanların olduğunu görüyorum. Benim 15 yıla yakın Batı ülkelerinde yaşadığım tecrübelerle kıyasladığımda, dünyadaki rakiplere karşı iyi noktada olduğumuz birçok şeyi görüyoruz. Dolayısıyla tecrübelerimi gençlerle paylaşmak faydalı olabilir."

- Forumda gençler kendi sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getiriyor

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu da Genç Türkiye Forumu'nun amacı hakkında bilgi verdi.

Forum öncesinde gençlerin gündemini neler meşgul ediyor, nelerden sıkılıyorlar gibi konularla ilgili araştırma yaptıklarını dile getiren Ustaosmanoğlu, "Arkasından Genç Türkiye Forumu'nu başlatmak durumunda kaldık. Burada gençlerin yurt dışı, mülteci, yeni medya algısı vardı. En büyük algılarından bir tanesi de yükseköğretim algısıydı. Tabii gençlerin yükseköğretim algısı gençler nezdinde çok büyük sorun gibi gözüküyor. Genç Türkiye Forumu gençlerin sorunlarını gençlerden dinlediğimiz, sorunları tespit ettiğimiz, çözüm önerilerini de onlardan dinlediğimiz bir forum." değerlendirmesinde bulundu.


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