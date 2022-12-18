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Samsun'da atığını getiren 77 bin 800 kişiye "harçlık" verildi

AA

Samsun'da atığını getiren 77 bin 800 kişiye "harçlık" verildi

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun'da İlkadım Belediyesi, atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığı "Getir atığını al harçlığını" kampanyası kapsamında atıklarını getirenlere "harçlık" veriyor.

Atıkların toprak ve suya karışarak çevre kirliliğine yol açmaması, geri dönüşüme kazandırılması amacıyla İlkadım Belediyesince 1 Eylül'de "Getir atığını al harçlığını" kampanyası başlatıldı.

İlkadım Belediyesi Atık Toplama Merkezi'ne ait iki otobüs, her gün mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların evlerinde biriktirdiği atıkları topluyor.

Plastik ve kartonun kilogramı 3 liradan, cam şişe 10 kuruştan, teneke kutu 10 liradan, bitkisel yağ atığı 8 liradan, eski kitaplar 2 liradan, naylon 4 liradan alınıyor.

Evlerinde atıkları otobüse getirenler, getirdikleri ürünlerin ağırlığına göre belirli bir ücret alıyor. Ayrıca her ay yapılan çekilişle 50 kişiye 500 liralık hediye çeki de veriliyor.

Kampanya kapsamında bugüne kadar 77 bin 800 kişi, atıklarını otobüse teslim edip karşılığında 320 bin 200 lira aldı. Toplanan 167 bin 240 kilogram atık ise geri dönüşüme gönderildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AA muhabirine, geri dönüşümü artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Ne kadar çok atığı alabilirsek, milli servet olan bu atıkları ülkemize yeniden kazandırmış oluyoruz. Gönül arzu eder ki yüzde 90'lara varsın bu rakamlar. Şu anda o seviyede değiliz ama ileride öyle olur diye umut ediyorum." dedi.

Atık toplayan iki otobüsün bulunduğunu dile getiren Demirtaş, "Mahallelerimize sabit atık kutuları da koyacağız. Böylece geri dönüşümde bir devri daha yaşamış olacağız." diye konuştu.

Demirtaş, her ay 50 kişiye 500 liralık market alışveriş çeki verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız insanların atıkları evlerinde ayrıştırması. Ben de kendi evimde atıkları ayrıştırıyorum. Atıkları ilgili firmalara veriyoruz ve onlar da geri dönüşüm sağlamış oluyor. Bu işi çok önemsiyoruz. Ülkemizin, atıkların geri dönüşüme kazandırılmaması konusunda ciddi kayıpları var. Bugün kağıtları geri dönüşüme kazandırarak ormanları kurtarıyoruz. Plastik doğada kaybolmuyor, uzun yıllar kalıyor. Aynı plastiği tekrar işleyerek halkın hizmetine sunmuş oluyoruz."

- "Bu sayede çocuklarımın harçlığı çıktı"

Ev hanımı Merve Vural ise evde atıkları biriktirdiğini anlatarak, "Pet şişe, bitkisel yağ, karton gibi atıkları atık merkezinin otobüsüne teslim ettim. Bu sayede çocuklarımın harçlığı çıktı. Ayrıca 5 kilo atık götürdüğüm için çekiliş hakkı kazanmıştım, onun sayesinde de 500 liralık alışveriş çeki kazandım." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Toprak da evde karton, plastik, şişe gibi atıkları çevre kirliğini önlemek için biriktirip atık otobüsüne teslim ettiğini dile getirerek, "İnsanlık görevimizi yaptık. Atıklar sayesinde küçük bir meblağ da para aldık, bir de çekiliş hakkı kazandık." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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