Çarşamba'da "Adını Sen Koy" adlı oyun sahnelendi

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu "Adını Sen Koy" adlı oyunu sahneledi.



Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan oyun beğeni topladı.



Haydar Kavrap'ın yazıp yönettiği tek perdelik komedide, Kadir Temiz, Furkan Tekin, Mehmet Can Altunışık, Güneş Karabulut, Doğuş Balaban, Simal Okutur ve Seda Türkmen rol aldı.



İlk kez sahnelenen oyunu Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın yanı sıra çok sayıda tiyatrosever izledi.

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