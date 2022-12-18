Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 120 kulüpten 601 sporcu katıldı.

Şampiyonanın beşinci gününde makaralı yay bireysel final atışları yapıldı.

Makaralı yay kadınlarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Yeşim Bostan Uçar, erkeklerde ise Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübünden Batuhan Akçaoğlu birinciliği elde etti.

Makaralı yay 21 yaş altı kadınlarda İzzet Tekeli Akademi Spor Kulübünden Irmak Yüksel, erkeklerde ise Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübünden Efe Diril altın madalyanın sahibi oldu.

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