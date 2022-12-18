Belediye Başkanı Akgül engellilerle kahvaltıda bir araya geldi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, engelli vatandaşlarla buluştu.
Akgül, özel bir tesiste düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldiği engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları dinleyip, çözüm için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Akgül, "Öyleyse bu toplumda birlikte yaşamak, hayatı birbirimize kolay kılmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada da üzerimize düşen sorumluluklar var. Bunun bilinci içinde hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Programa, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman ve Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.