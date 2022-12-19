Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolu Büyükçukur mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki 55 AGT 814 plakalı otomobil ile Barış Ö. idaresindeki 55 ABF 892 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Ramazan Ş. ile Hasan D, Erol Y, Gökhan D. ve diğer araç sürücüsü Barış Ö. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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