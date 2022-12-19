Terme'de 2. Pide, Pirinç ve Balık Festivali gerçekleştirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde Pide, Pirinç ve Balık Festivali'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi tarafından Kumsal Kafe Tesisleri Festival Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara, hamsi, Terme pilavı, keşkek ve yöresel yemekler ikram edildi. Samsun'un plakasına atfen 55 metre uzunluğunda Terme pidesi hazırlandı.



Hamsi tezgahının başında vatandaşlara ikramlarda bulunan Belediye Başkanı Kılıç, ilçenin önemli ürünü ve markası olan Terme pidesinin, pirincinin tanıtıldığı festivale vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.



Başkan Kılıç, "Karadeniz bölgesinin gastronomi ile ilgili en önemli festivallerinden bir tanesi bu festival. Önümüzdeki yıllarda bunu tamamen apayrı bir tat, lezzet katan bir festival haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Festivale katılım sağlayan tüm hemşehrilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Şehrimize marka, katma değer katan ürünleri biz de desteklemeye, tanıtmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu anlamda şehrimizin geleceği çok açık. Biz de buna yatırım yapmaya, insanımızın hem gönlüne, hem midesine, hem de ruhuna hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Ödüllü hamsili pilav ve kabak tatlısı yarışmasının da düzenlendiği etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu. Balıkçı tekneleri ise sahilde vatandaşları selamladı.



Sunuculuğunu Doğukan Alsay'ın yaptığı festivalde müzik grubu Koliva sahne aldı.







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