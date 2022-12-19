Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 21 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve top çalma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

Sakatlıkları devam eden Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Muhammet Ali Özbaskıcı ve hafif sakatlığı bulunan kaleci Jakub Szumski idmanda yer almadı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekibin yarın kara yolu ile Trabzon'a hareket edeceği bildirildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.