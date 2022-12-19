Samsun'un yüksek kesimlerinde bu gece kar yağışı bekleniyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un yüksek kesimlerinde bu gece kar yağışı beklendiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı, havaların soğumasıyla birlikte yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı planlanan kurum çalışmaları ve önümüzdeki günlerin hava tahmin raporu hakkında bilgi almak için Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Ahmet Sağlam'ı ziyaret etti.

Ziyarette Sağlam'dan brifing alan Dağlı, yapılan son değerlendirmelere göre ilde yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra 600 metre üzeri rakımlarda kar yağışına dönüşmesinin beklendiğini, Yakakent, Ayvacık, Asarcık, Ladik, Havza, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinin yükseklerinde 3-5 santimetre örtü bırakabileceğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Dağlı, yük ve yolcu taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, can ve mal güvenliği için yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan tüm hususi araçlarda da kış lastiği kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

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